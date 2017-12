Band Ohne Yoko hat in ihrer Wundertüte Platz für viele Songs

Lüdenscheid - Live-Musik satt gab es am zweiten Weihnachtstag im Saal der Gaststätte Dahlmann. Dort brannte die Cover-Formation Ohne Yoko an diesem Abend unter dem Motto „Christmas Rock“ eine gigantische, dreigeteilte Setliste mit mehr als 40 Songs ab. Ohne Yoko hat ein breit gefächertes Repertoire und schlägt den Spagat von Songs der 70er-Jahre bis zu Chart-Hits der Gegenwart.

Dieses breite Spektrum, aber auch die Liebe und Leidenschaft der Bandmitglieder für die Musik, die ihnen in jeder Minute ihrer Konzerte anzumerken ist, schätzen die Fans an der beliebten Combo. Den Kern der 2004 gegründeten Band bilden die beiden Sängerinnen Patrizia Camassa und Nicole Friese, unterstützt werden sie durch Marc Friese (Bass, Backing-Vocals), Axel Eberl (Gitarre), Heiko Lautwein (Gitarre) und Stefan Klobes (Schlagzeug, Gesang).

Der Umstand, dass die Musiker überwiegend Songs spielen, die sie selbst gerne hören, macht sich in der Spielfreude und Ausdauer der Band bemerkbar. Darüber hinaus werden unterschiedlichste Geschmäcker bedient. Im Anschluss an „Walking On Sunshine“ durfte das immer gern gehörte „Hollywood Hills“ von Sunrise Avenue, gesungen von Patrizia Camassa, ebenso wenig fehlen wie „You Shook Me All Night Long“ von AC/DC, das die Sängerinnen im Duett präsentierten. „Roxanne“ von Police, „Rolling In The Deep“ von Adele, „Simply The Best“ von Tina Turner, „Sexy“ von Marius Müller-Westernhagen, „Millionen Lichter“ von Christina Stürmer – all diese Songs brachte Ohne Yoko zusammen und bot so eine bunte musikalische Konfektschale, in der garantiert für jeden etwas dabei war. Selbst der Neo-Disco-Hit „Get Lucky“ von Daft Punk fand Platz in der Ohne-Yoko-Wundertüte.

Die Überraschungsmomente, die sich einstellen, wenn der eigene Lieblingssong gespielt wird, machen den Reiz der Band aus und sorgten dafür, dass das Publikum auch nach drei Sets mit 40 Songs noch etliche Zugaben einforderte. - bot