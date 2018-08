Royal Wolves und Hazefeld

Lüdenscheid - Alte Bekannte und neue Gesichter – zwölf Bands präsentiert in diesem Jahr der Verein Kultstädte zum Stadtfest auf der Kultbühne. Insgesamt ist die Kultbühne im zwölften Jahr dabei. Am 8. und 9. September gehört der Platz im Schatten des Cafés Extrablatt wieder Rock und Hiphop, Funk und Jazz, Singer-Songwritern, Soul und Fusion.

Mit dabei ist wieder die Lazarev Project Group, gegründet von Igor Lazarev (Gitarre). Die Musiker bringen Fusionjazz mit Anleihen aus dem Rock-, Funk- und Latinbereich mit nach Lüdenscheid. Darüber hinaus stehen mit Otherside, Funktastik und Hazefeld Musiker auf der Bühne, die schon lange in Lüdenscheid von sich reden machen.

Die Royal Wolves kommen aus Menden und bieten dreistimmigen, melodischen alternativen Rock. Die königlichen Wölfe formierten sich 2016. Ganz der Tradition folgend spielt Sonntagmittag eine Bigband auf der Kultbühne. Diesmal kommen die Musiker aus Werl. Bergener rund um Frontmann Björn Bergener machen deutschsprachigen Pop, inspiriert durch Künstler wie Ed Sheeran, Joris und Casper. Sie wollen musikalisch Lebensfreude transportieren und bestehen seit 2016.

Ebenfalls 2016 gegründet wurde die Formation Ticket to Hapiness und will musikalisch ihrem Namen gerecht werden mit den Beats des Cajóns und Gitarren- und Banjo-Riffs. Die Indie-Folkband kommt aus Siegen und Münster und bietet Musik, mal im Stil irischer, amerikanischer oder britischer Folkmusik, mal im Gefühl südeuropäischer Straßenmusik.

Die Bands Unter Linden, Alex Fischer und Belly to Belly komplettieren den Reigen der Musiker, die auf der Kultbühne unterhalten werden. „Auch in diesem Jahr gilt ein besonderer Dank den Sponsoren und privaten Förderern, ohne deren großzügige Unterstützung ein Event in dieser Form und Größe gar nicht realisierbar wäre“, so Vorsitzender Klaus Sonnabend für den Verein Kultstädte, der seit 2007 die KultBühne im Rahmen des Stadtfestes mit ausschließlich eigenen Mitteln, finanzieller Unterstützung von Sponsoren und ehrenamtlicher Mitarbeit von knapp 40 Helfern organisiert.

Wie in jedem Jahr sollen vor allem Bands mit eigenen Songs zum Zuge kommen.