35 Jahre Ballettschule Klüttermann - alle Fotos der Geburtstagsgala 

Lüdenscheid – Erst klassisch, dann modern: Die ganze Spannweite des Tanzes präsentierten rund 100 Schüler der Ballettschule Klüttermann an zwei Abenden im Kulturhaus, das einmal ausverkauft und einmal gut gefüllt war.

In die Vorführungen der beiden Gala-Vorstellungen waren alle miteinbezogen - von den Allerjüngsten bis zu den „Goldies“, den „Golden Oldies“.

Bürgermeister Dieter Dzewas wies in seiner Grußadresse auf das Angebot „65plus“ hin, schaute in seine persönliche Zukunft ohne das große Amt und scherzte: „Dann muss ich mal sehen, was die Knochen noch so hergeben.“ Kleine Image-Filme über die verschiedenen Altersgruppen der Ballettschule nahmen ein bisschen Zeitdruck aus den Tanzdarbietungen, die mit einer wahren Kostümschlacht verbunden waren: Zeitweilig habe die Ballettschule eher einer Nähstube als sich selbst geglichen, bemerkte Heidi Klüttermann und dankte allen Eltern für ihre Mithilfe bei den Vorbereitungen.

Die Tänzerinnen der unterschiedlichen „Grade“ traten auf der Fußgängerbrücke vor der Kulisse der Phänomenta, im Kulturhaus-Foyer und im KAE-Wagon und der gläsernen Empfangshalle der Museen am Sauerfeld auf. Selbst die Fußgänger-Unterführung am Sauerfeld wurde durch ihren Besuch und den Tanz zur Musik von Michael Jackson zu einem attraktiven Spielort.

Live auf der Bühne stand im ersten Teil des Abends klassisches Ballett auf dem Programm: In immer neuen Bildern tanzten die verschiedenen Altersgruppen zu romantischer Ballettmusik des 19. Jahrhunderts, Ludwig Minkus’ „Paquita“.

Im zweiten Teil des Abends zeigten die verschiedenen Akteure unter dem Titel „Simply the best“ einen mitreißenden Querschnitt durch moderne Tanzstile vom Steptanz über den Flamenco und den Jazz bis zum Musical. Das Finale zu „There’s no business like show business“ formulierte die Devise einer rundum gelungenen Ballett-Gala mit Glamour, Glanz und ganz viel Anmut.