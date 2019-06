Gala-Abende der Ballettschule Klüttermann

Lüdenscheid - Die Ballettschule Klüttermann feiert dieses Jahr ihr 35-jähriges Bestehen. Gegründet 1984 von Heidi Klüttermann, ist die Ballettschule inzwischen eine Institution in Lüdenscheid.

1991 erhielt sie Verstärkung durch Tochter Manuela Klüttermann, die nach ihrem Tanzpädagogikstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und einem Stipendium an der legendären Alvin Ailey American Dance School in New York nach Lüdenscheid zurückkehrte, um in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten.

Alle zwei Jahre veranstaltet die Klüttermann-Schülerschar Aufführungen im Kulturhaus. Gefeiert wird diesmal am 12. und 13. Juli. Die Vorstellung am 12. Juli (Freitag) beginnt um 19 Uhr, am Samstag um 17 Uhr.

Bei der Jubiläumsgala wird es im ersten Teil eine Suite aus dem Ballett Paquita (Musik: Minkus) zu sehen geben. Der zweite Teil steht ganz im Zeichen des Modern und Jazz Dance, Musical und Stepptanz. Auf die Zuschauer warten darüberhinaus einige Überraschungen.

Karten kosten für Erwachsene 20 Euro, für Kinder und Jugendliche 15 Euro. Die Tickets sind für beide Vorstellungen noch zu haben in der Ballettschule Klüttermann am Breitenfeld, Tel. 0 23 51/78 100.