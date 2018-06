Bahnübergang Wehberger Straße: Seil zwischen Pfosten über Gleise gespannt

Polizei sucht Zeugen für gefährlichen Eingriff in Bahnverkehr

Lüdenscheid - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ermittelt aktuell wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und hofft auf Zeugenhinweise. Der Anlass: Am Bahnübergang Wehberger Straße in Lüdenscheid hatten Unbekannte ein Nylonseil mehrfach über die Bahngleise gespannt.