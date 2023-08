Bahnstrecke dicht: Bahnhof Brügge wird zur Sackgasse

Von: Leon Malte Cilsik

Der Bahnhof Brügge war eigentlich für den Abtransport toter Fichten aus der Region vorgesehen. Das ist aber schon seit Monaten unmöglich – und hat Folgen für regionalen Holzmarkt

Lüdenscheid – Im vergangenen Sommer stapelten sich am Verladegleis des Bahnhofs Brügge noch die Fichtenstämme, nun türmen sich dort Berge von Hackschnitzeln. Denn Holztransporte über die Schiene bleiben nach wie vor unmöglich. Das hat gleich mehrere Gründe – und Folgen für den regionalen Holzmarkt.

Offiziell ist der Bahnhof in Brügge schon seit Herbst 2021 Verladebahnhof für das Kalamitätsholz aus der Region, das es durch Trockenheit und Borkenkäfer in den vergangenen Jahren in Massen gab. Eigentlich sollten fast alle toten Fichten nach Lüdenscheid gebracht und auf gecharterten Güterzügen über die Volmestrecke Richtung Köln und von dort nach ganz Europa transportiert werden.

Statt Fichtenstämmen türmen sich mittlerweile Hackschnitzel am Bahnhof in Brügge. © nougrigat

Doch scheiterte dieser Plan bereits seit Ende vergangenen Jahres nicht nur an den wiederholten Sperrungen der Bahnstrecke: Auch die notwendige Sanierung der Volme-Überführung in Richtung Lüdenscheid hat den Bahnhof Brügge vom wichtigen Knotenpunkt zur Sackgasse verwandelt.

Bahnhof Brügge wird zur Sackgasse: Kaputte Brücke zum Rangieren nötig

Revierförster Marcus Teuber, der die Transporte für die Waldbesitzer koordiniert, erklärt: „Wir brauchen diese Brücke zum Rangieren auf das Verladegleis. Auch die zwischenzeitlich geöffnete Strecke nach Köln hat uns also nichts gebracht.“

Der letzte Ganzzug mit Fichtenholz habe den Brügger Bahnhof im November 2022 verlassen – auch wenn die Bahnstrecke Anfang 2023 für knapp sechs Monate geöffnet und erst im Juni wieder für fast ein halbes Jahr gesperrt wurde.

Im Dezember sollen nach derzeitigem Stand sowohl die Bahnstrecke als auch Volme-Überführung wieder freigegeben werden. Das bekräftigten Vertreter der Deutschen Bahn erst kürzlich bei einem Ortstermin von NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer.

„Das ist für die Waldbesitzer deutlich zu spät“, sagt Teuber. „Der öffentliche Beifall für die Pläne der Deutschen Bahn hat bei vielen von ihnen für Kopfschütteln gesorgt.“ Die Kalamitätsarbeiten sollen noch in diesem Jahr weitgehend abgeschlossen werden.

„Das meiste Holz konnten wir dann leider nicht per Güterzug abtransportieren“, sagt Teuber, der dabei auf die eingeschränkteren Vermarktungsmöglichkeiten verweist: „Der lukrative Absatz an die großen Sägewerke in Süd- und Osteuropa fiel damit weg.“

Denn diese würden pro Woche zumindest einen Ganzzug mit 1500 bis 2500 Festmetern erwarten. „Solche Holzmengen hätten wir zwar durchaus, aber nun müssen wir sie gezwungenermaßen mit Lkw abtransportieren.“ Diese könnten jeweils maximal 30 Festmeter laden, was solche Liefermengen unmöglich macht. Hinzu kommen erhebliche ökologische Nachteile.

Bahnhof Brügge wird zur Sackgasse: Folgen für den regionalen Holzmarkt

Und auch auf den regionalen Holzmarkt wirke sich die Situation aus: „Dadurch, dass wir das Holz aktuell nur in einem begrenzten Umkreis auf die Sägewerke verteilen können, kommt es zu einem Überangebot“, sagt Teuber.

Die „Holznot“ von vor einem Jahr habe sich regional inzwischen gedreht. „Wir können froh sein, dass wir hier in der Region ein so gutes Portfolio an Sägewerken haben. Die Lager sind fast überall voll.“

In Kombination mit der gegenwärtigen Zurückhaltung aus der Baubranche habe das zu Preisrückgängen von bis zu 20 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn gesorgt.

„Wir sind zwar noch weit entfernt von den Krisenjahren 2018/2019 – der Festmeter wurde damals für unter 30 Euro gehandelt – aber nachdem sich der Preis eigentlich wieder auf mehr als 100 Euro stabilisiert hatte, ist das definitiv ein Rückschritt“, sagt der Revierförster.

Denn die Waldbesitzer hätten das Geld derzeit dringend nötig, um die Wiederaufforstung voranzutreiben. Speziell jetzt, da sich die Kalamitätsarbeiten dem Ende zuneigen.

Statt Fichtenstämme türmen sich am Bahnhof Brügge also nun Holz-Hackschnitzel, die bei den Fällarbeiten entstehen und unter anderem in Heizkraftwerken zur Verstromung eingesetzt werden.

Denn hier kommt ein weiteres Verkehrsproblem Lüdenscheids zum Tragen: „Wenn wir unsere üblichen Hackschnitzel-Verladeplätze am Schützenplatz, Rosmart oder Krummenscheid ansteuern, würden wir bei jeder Tour wertvolle Zeit im Stau verlieren“, sagt Teuber.

Und da das Verladegleis anderweitig nicht genutzt werden könne, diene es nun zumindest diesem Zweck.

Zurückhaltung bei Landesförderung Die Aufforstung rückt mit Voranschreiten der Kalamitätsarbeiten zunehmend in den Fokus der Waldbesitzer. Das Land NRW unterstützt sie dabei und hat laut einer Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums seit 2019 Fördermittel in Höhe von rund 113 Millionen Euro für die Aufforstung zur Verfügung gestellt. Auf ausgewählten Flächen, die mit Landesmitteln bepflanzt wurden, stehen neuerdings Infotafeln mit der Aufschrift „Hier wächst unsere Zukunft“. Während es etwa in Halver gleich mehrere dieser Hinweisschilder gibt, sucht man sie in Lüdenscheid bislang vergeblich. „Die Bereitschaft privater und gewerblicher Sponsoren war hier so groß, dass viele Waldbesitzer die Fördermittel noch nicht in Anspruch genommen haben“, sagt Marcus Teuber. Hinzu kämen gewisse bürokratische Hürden sowie teilweise knappes Saatgut – das Land setzt auf Mischwälder mit mindestens vier Baumarten. „Das könnte sich aber schon in diesem Herbst ändern, wenn die Wiederaufforstung immer mehr in den Fokus rückt“, sagt Teuber. Und vielleicht bekommt dann auch Lüdenscheid einige Infotafeln.

Eine Veränderung gab es hingegen im Regionalforstamt Märkisches Sauerland in Lüdenscheid. Leiter Jörn Hevendehl gab nach acht Jahren seinen Abschied bekannt.