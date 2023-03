Bahnhofstraße: Arbeiten dauern noch länger

Die Baumaßnahme und damit der Engpass auf der Bahnhofstraße dauert länger als geplant. © Nougrigat

Am Samstag, 1. April, soll die Straße fertig werden. Die Bahnhofstraße ist somit weiterhin einspurig und das Halteverbot auf Höhe der Hausnummern 32 und 34 gilt ebenso lange.

Die Bauarbeiten zur Herstellung einer Koordinationstrasse auf der Bahnhofstraße im Einmündungsbereich zur Friedhofstraße dauern eine Woche länger als ursprünglich geplant. Als neuen Fertigstellungstermin nennt der Fachdienst Bauservice der Stadt den kommenden Samstag, 1. April.

Damit bleibe die Fahrspur der Bahnhofstraße, die in Richtung Christuskirche führt, in Höhe der Hausnummern 26 bis 30 weiter gesperrt. Eine mobile Ampelanlage regele weiterhin den Verkehr auf der Bahnhofstraße, der immer abwechselnd an der Fußgängerinsel im Einmündungsbereich vorbeigeführt wird. Im Baustellenbereich gilt Tempo 30.

Darüber können Verkehrsteilnehmer noch bis Samstag nicht von der Bahnhofstraße auf die Friedhofstraße abbiegen, die bis dahin in Gegenrichtung als Einbahnstraße ausgeschildert ist. Über die Umleitung U7 können sie angefahren werden. Das absolute Halteverbot auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummern 32 und 34 gilt ebenfalls zunächst weiterhin.

Die Koordinationstrasse diene dazu, Leitungen verlegen zu können, mit der Ampelanlagen direkt miteinander vernetzt werden können. Das soll bei der Optimierung des Verkehrsflusses helfen.