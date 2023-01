Am Bahnhof im MK: Halbnackter greift Polizisten an

Von: Jan Schmitz

Polizisten wurden angegriffen. © picture alliance / dpa /Symbolfoto

Sachen gibt‘s, die haben auch erfahrene Polizisten noch nicht erlebt. Ein spärlich bekleideter Mann drohte, sie anzuspringen. Als er es dann tat, wurde es brenzlig.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr am Bahnhof in Lüdenscheid. Bei leichtem Schneefall legte sich dort ein nur spärlich bekleideter, offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender Mann mit der Polizei an.

Den ersten Kontakt mit dem 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz hatte ein Taxifahrer, der am Morgen an der Bahnhofsallee auf Kundschaft wartete. Plötzlich sprang der nur mit kurzer Hose und Jacke bekleidete Mann ohne Schuhe vor seinen stehenden Wagen.

Der Fahrer informierte daraufhin die Polizei über den Mann. Als die Polizeibeamten eintrafen, kündigte der ihnen an, sie jetzt „anzuspringen“. Was zunächst wie ein Scherz klang, wurde plötzlich ernst, als der 34-Jährige seinen Worten Taten folgen ließ.

Er ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Diese wehrten den Angriff ab und überwältigten ihn. Anschließend legten sie ihm Handfesseln an. Nur unter erheblichem Kraftaufwand konnte er laut Polizeibericht ins Gewahrsam gebracht werden. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Es wurde eine Anzeige geschrieben wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.