Kiosk am Bahnhof soll bald wieder öffnen

+ © Martin Messy Der Kiosk am Bahnhof mit Bahnkartenverkauf soll bald wieder geöffnet werden. © Martin Messy

Lüdenscheid - Verärgerte Bahnkunden haben in den vergangenen Tagen vor dem geschlossenen Kiosk am Bahnhof gestanden. Sie wurden an andere Reisebüros verwiesen, die allerdings zusätzliche Gebühren für die Karten verlangten.