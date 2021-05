Letzter Mieter zieht aus: Bagger reißen Wohnhaus ab - für Lidl

Alles im Zeitplan

+ © Kerstin Zacharias Die Abrissarbeiten schreiten voran. © Kerstin Zacharias

Die Vorbereitungen für einen Neubau des Discounters Lidl an der Lüdenscheider Bräuckenstraße laufen unvermindert weiter. Nach dem Abriss des großen Gewerbekomplexes, in dem als letzter Mieter Getränke Hoffmann (früher Dursty) firmierte, ist jetzt auch das Wohnhaus an der Straßenseite gefallen.

Lüdenscheid - Dort hatte eine Mietpartei bis zuletzt ausgeharrt und damit einen frühzeitigen Abbruch des Gebäudes verhindert. Trotzdem sei man bei der Umsetzung des Großprojektes im Zeitplan, hieß es im März aus der Lidl-Zentrale. Die Eröffnung des neuen Supermarktes ist für Ende des Jahres vorgesehen.