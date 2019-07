Für 100 Bäume gibt es keine Chance: Das bringt sie um

Mit Naturphänomenen kennt sich Gabriele Kaschke aus. Auch mit bedenklichen. Als die städtische Agrar- und Umwelt-Ingenieurin aber auf die völlig vertrockneten Fichten im Lüdenscheider Stadtpark blickt, ist auch sie geschockt: „Im März waren die noch grün, im Mai dann komplett braun. Das ging wirklich wahnsinnig schnell.“

Für die vielleicht an die 100 Bäume gibt es keine Hoffnung. Kaschkes Urteil beim Ortstermin mit der Redaktion: „Da ist nichts mehr zu machen. Die müssen gefällt werden.“ Der Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet.

Kaschke ist Mitarbeiterin beim kommunalen Fachdienst Umweltschutz und Freiraum und dort für Betreuung und Sichtung der insgesamt circa 500 Hektar großen städtischen Waldflächen zuständig, die sich auf alle Ecken Lüdenscheids verteilen. Nicht nur auf den Stadtpark. Konkret ist Kaschke damit weite Teile des Tages in der Natur unterwegs, prüft Zustand und Gesundheit von Laub- und Nadelgehölzen, muss geschädigte Bäume mitunter auch fällen lassen.



Die abgestorbenen Fichten hat Kaschke dabei nicht nur im Stadtpark, sondern überall im Stadtgebiet ausgemacht. Und nicht nur dort: „Es handelt sich um eine europaweite Erscheinung.“



Mit dem Borkenkäfer kennt Kaschke auch den Verursacher des Fichtensterbens. Rasant und massenhaft frisst sich das kleine Insekt – es befällt laut Kaschke nur Fichten – in den Baum, um dann ebenso schnell wieder zu verschwinden. Zum Beweis hält Kaschke durchlöcherte Rindenstücke in die Kamera.



Und doch – der Borkenkäfer allein könnte den großflächigen Fichtentod nicht bewirken. Seine Verbündete: Trockenheit. Dazu Gabriele Kaschke: „Wenn genügend Feuchtigkeit vorhanden ist, kann die Fichte ausreichend Harz bilden und den Borkenkäfer durch Einharzung unschädlich machen. Durch den trockenen Sommer 2018 und die bisher geringen Regenmengen in diesem Jahr funktioniert das allerdings nicht. Die Schädlinge sterben nicht mehr ab.“ Eine Lösung des Problems sei nicht in Sicht. Es müsste halt viel mehr regnen, weiß Kaschke.

Inzwischen gibt es Langfrist-Prognosen, die vom mehr oder minder kompletten Verlust der Fichten in Europa ausgehen. Bereits derzeit arbeiten die Sägewerke auf Hochtouren, um aus dem Fichtenholz Bretter zu machen – wirtschaftlich lassen sich die Stämme noch verwerten.



Mehr Kopfzerbrechen noch als die braunen Fichten bereitet Kaschke, dass die Laubbäume ebenfalls kränkeln. Auch die Buche – ein prägender Baum im Lüdenscheider Landschaftsbild. Den Gehölzen setzt Kaschke zufolge die sogenannte Komplex-Krankheit zu. Der Begriff verrät schon, worum es sich handelt – eine Kombination aus Trockenheit sowie Schädlingen und der dadurch reduzieren eigenen Abwehrkräfte beutelt die Buchen.



+ Alarmsignal: Die Rinde dieser Buche ist bereits deutlich geschädigt. © Sebastian Schmidt

Den schlechten Allgemeinzustand eines Baumes erkenne man häufig an der losen, rissigen Rinde und der lichten Krone, erklärt Kaschke und zeigt auf eine mächtige Buche im Stadtpark, deren Wipfel nur noch recht spärlich belaubt ist. „Vielleicht müssen wir den auch fällen, sagt Kaschke und ergänzt: „So was geht mir immer ganz quer.“ Doch die Verkehrssicherheitspflicht der Stadt lasse da in der Regel keine andere Wahl.