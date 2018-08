"Bäng Boom Best": Rock-Party im Saugerpark

Lüdenscheid - Die Räume von Best Carwash wurden am Samstagabend zur Party-Zone.

Von den derzeit ungewöhnlich kühlen Temperaturen haben sich die Besucher am Samstag nicht abhalten lassen:

Bei der zweiten „Bäng Boom Best“-Party in den Räumen von Best Carwash am Grebbecker Weg haben das Unplugged-Duo Erkan & Lello und im späteren Verlauf die John Porno Band den Saugerpark in eine Party-Zone verwandelt.

"Bäng Boom Best"-Rock-Party im Best Carwash Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Während als Überraschungsgast Sebastian Wagemeyer mit einem furios dargebotenen „Killing in the Name“ von der Band Rage Against the Machine den Bereich vor der Bühne in einen wilden „Moshpit“ verwandelte, zollte Sängerin Anja Blitzhenner der unlängst verstorbenen Aretha Franklin Tribut.

Wir berichten weiter...