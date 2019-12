Bäng Bäng spielt beim Neujahrskonzert der Freunde italienischer Kultur

Lüdenscheid - „Con molto gusto (Mit viel Geschmack)“: Unter diesem Motto steht das Neujahrskonzert des Vereins der Freunde italienischer Kultur am Freitag, 10. Januar, ab 19 Uhr im Roten Saal des Kulturhauses.

Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre wurde wieder die Band Bäng Bäng engagiert, teilt der Verein mit. Auch dieses Mal soll es eine Mischung aus Street Music und Songs, die mit Italien oder mit italienischem Lebensgefühl verbunden sind, geben. Mit der Street Music wird die Fröhlichkeit und überschäumende Lebenslust des Alten New Orleans in die Welt von heute übertragen.

Erstmals werden dazu auch klassische Töne im jazzigen Gewand, zu hören sein. Die Musiker von Bäng Bäng sind, so teilt der Veranstalter mit, nicht nur in Lüdenscheid, sondern auch in der deutschen Jazz- und Unterhaltungsszene bekannt. Sie spielen in der Besetzung: Thomas Wurth (Trompete, Gesang und Moderation), Stephan Aschenbrenner (Tenorsaxophon), Michael Meranke (Gitarre und Banjo) und Ditchy Geese (Sousaphon).

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro plus Gebühr an der Theaterkasse.