Bäder im MK dicht: Kinder lernen nicht mehr schwimmen - lange Warteliste

Zustand ist unbefriedigend

+ © Michael Koll Schwimmkurse sind coronabedingt momentan nicht möglich. Die Warteliste ist lang geworden. © Michael Koll

Schwimm- und Spaßbäder bleiben aufgrund der Corona-Pandemie grundsätzlich geschlossen. So steht es in der seit Montag gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW. Eine Ausnahme: Neben dem schulischen Schwimmunterricht sind auch die Anfängerschwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse in Gruppen von höchstens fünf Kindern erlaubt.