Bäckerei und Metzgerei in Lüdenscheid Ziel von Einbrechern

Von: Olaf Moos

Nach zwei Einbrüchen in eine Bäckerei-Filiale sowie in die Räume eines Metzgers bittet die Polizei bei ihrer Suche nach den Tätern um sachdienliche Hinweise.

Lüdenscheid - Eine Bäckerei-Filiale an der Herscheider Landstraße wurde Anfang der Woche zum Ziel unbekannter Einbrecher. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter in der Zeit zwischen Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, ein Fenster an der Rückseite des Ladens auf und gelangten so ins Gebäude.

Bei dem Versuch, eine Tür aufzubrechen und in den Verkaufsraum zu gelangen, scheiterten sie allerdings. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 90 99 0 entgegen.

Eine Metzgerei an der Kalver Straße wurde in der Nacht zu Dienstag zum Schauplatz eines Einbruchs. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Täter in der Zeit von Montag, 22.30 Uhr, und Dienstag, 3.35 Uhr, vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere des Gebäudes.

Einbruchspuren waren für die Ermittler nicht ersichtlich. In der Metzgerei erbeuteten die Einbrecher zwei Kassenschubladen samt Inhalt.

Hinweise auf die Identität der Gesuchten oder den Verbleib ihrer Beute nimmt die Polizei unter Tel. 0 23 51 / 90 99 0 entgegen.