In Backwerk-Filiale Lüdenscheid: 44-Jähriger zieht plötzlich „blank“

Von: Olaf Moos

Ein 44 Jahre alter Mann aus Schalksmühle hat am Donnerstag in Lüdenscheid für reichlich Aufregung und einen Polizeieinsatz der besonderen Art gesorgt.

Lüdenscheid - Wie es heißt, zog der sichtlich angetrunkene Mann gegen 18 Uhr vor großem Publikum in der Backwerk-Filiale an der Wilhelmstraße in Lüdenscheid (NRW) plötzlich „blank“. Zuvor hatte er offenbar schon Gäste im Café-Bereich unflätig belästigt.

Betrunkener Exhibitionist in Backwerk-Filiale in Lüdenscheid

Zeugen alarmierten schließlich die Wache. Als die Streife eintraf, stand der 44-Jährige laut Polizeibericht „unten rum entblößt“ in dem Geschäft. Von dem Platzverweis durch die Beamten zeigte er sich demnach völlig unbeeindruckt und verhielt sich „laut und aggressiv“.

Da nahmen die Polizisten ihn kurzerhand mit zur Wache und sperrten ihn in die Gewahrsamszelle, in der er über Nacht seinen Vollrausch ausschlafen konnte.

Gegen ihn wird nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.

