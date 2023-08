Backstage beim Bautz-Festival: Querbeat im Interview

Teilen

LN-Mitarbeiterin Henrike Utsch sprach Basti und Jojo von Querbeat. © popovici

Querbeat, das sind 13 Musiker, ihre (Brass)-Instrumente und eine bebende Bühne. Am Samstagabend legte die Bonner Gruppe auf der Main Stage eine fulminante Bühnenshow ab – und schaffte es während der 75-minütigen Show, konstant die Energie der Menge hochzuhalten. Kurz nach ihrem Auftritt sprach LN-Mitarbeiterin Henrike Utsch mit Leadsänger und Gitarrist Jojo und Posaunist Basti im Backstage-Bereich des Festivals.

Lüdenscheid – Gegründet an einem Bonner Gymnasium, groß geworden im Kölner Karneval und mit eigenen Songs mittlerweile europaweit unterwegs, gehörte Querbeat zu den Top Acts des diesjährigen Bautz-Festivals.

Basti und Jojo, wie war die Stimmung?

Jojo: Fantastisch! Wirklich, wirklich geil. Wir hängen schon den ganzen Tag hier ab und die Stimmung ist einfach sehr schön. Tolles Stadion, das ist ein Champions League-Anwärter. Die Leute waren supergut drauf, wir haben in viele strahlende Gesichter geblickt und wir hatten auch ‘ne sehr, sehr gute Zeit. Und auch wirklich sehr grünes Gras hier (beide lachen).

Basti: Englischer Rasen, glauben wir.

Wenn Kölner Karneval die 100 Prozent sind, wo liegt das Bautz?

Basti: Locker bei 1000 Prozent! Bautz kommt ab jetzt vor Karneval.

Es gibt etwas, was bei euch über Karneval kommt?

Basti: Zum Beispiel Bautz!

Jojo: Nein, wirklich. Wir spielen sehr gerne im Karneval, aber wir hatten ja Bock vor vielen Leuten zu spielen und auch mal woanders. Deshalb sind wir vor Jahren vom Karneval weg und haben uns entschieden, viel auf Festivals zu spielen und viel unterwegs zu sein. Wir haben alle Bock, neue Leute kennenzulernen, neue Orte zu sehen. Wir sind zum Beispiel dieses Wochenende noch in Leipzig auf dem Highfield Festival und Sonntag in der Schweiz.

Wann seid ihr dann mal zu Hause in nächster Zeit?

Jojo: Wir kommen Montag wieder nach Hause und fahren Mittwoch wieder los. Das reicht für einmal Waschen und Sneaker tauschen.

War heute während der Show etwas anders als sonst?

Basti: Ich fand’s besonders schön, als wir auf die Bühne gekommen sind und die Sonne genau über der Tribüne untergegangen ist.

Jojo: Ich fand besonders schön, Bastis Gesicht zu sehen, als er auf die Bühne gegangen ist und gesehen hat, dass die Sonne genau über der Tribüne untergeht (beide lachen). Wir hatten ein sehr, sehr starkes Lüdenscheider Flamingo-Race heute (zwei Zuschauer treten gegeneinander an, wobei derjenige gewinnt, der schneller auf einem aufblasbaren Flamingo über das Publikum getragen wird, Anmerk. D. Red.). Die Frau hat zwar gewonnen, aber der Typ ist zweimal runtergefallen und hatte ein zweifaches Comeback, sowas ist nicht so häufig. Das zeugt schon von Willenskraft und Ehrgeiz.

Was macht ihr jetzt eigentlich nach der Show?

Basti: Also eigentlich schauen wir uns immer andere Bands noch an. Dann trinken wir noch ein Bierchen zusammen, freuen uns, wie geil es war, machen eine kurze Kritikrunde.

Jojo: Generell sind wir voll auf Adrenalin, das ist dann wie Mannschaftssport, als würden wir zurück in die Kabine kommen und dann wird die Show nochmal auseinandergenommen.

Basti: Aber zu der Frage, ja, wir sind zum Beispiel große Beatsteaks-Fans...

...von denen ich euch hier gerade abhalte.

Basti: (lacht) Stimmt, aber das ist ok. Wir waren schon bei ganz vielen Konzerten von denen, auch zusammen. Aber wir müssen ja leider auch schon gleich weiter. 0 Uhr ist Abfahrt.

Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn ihr mit 13 Leuten und Crew unterwegs seid?

Basti: Wir sind mit unserem Nightliner unterwegs. Unten sind Sitze, oben insgesamt 24 Betten, also zwölf Doppelstockbetten.

Und jeder hat eine Schublade?

Basti: Ja, genau! Regalbus nennen wir den!

Jojo: Ja, das ist wie eine große Klassenfahrt bei uns.

Basti: Und das seit zehn Jahren.

Jojo: Fast 20, Basti. Wir beiden kennen uns seit dem Kindergarten. Am Anfang waren wir ja sogar noch mehr, über 15 Leute, da konnte jeder mitmachen, der ein Instrument halten konnte.

Und wer von euch 13 Leuten führt die Truppe an? Ich stelle mir vor, dass das eine organisatorische Herausforderung sein kann.

Jojo: Bei so einer großen Gruppe haben wir natürlich einen Tourmanager dabei und das Booking. Wir machen auch sehr viel selber, also Merch, produzieren und schreiben, aber wenn wir unterwegs sind, haben wir Leute, die uns sagen, wann wir irgendwo zu sein haben, wann es Mittagessen gibt, wann wir am besten aufstehen sollten. Da gibt es natürlich Zeitpläne, ohne die würde nichts funktionieren.

Was habt ihr für ein Sportprogramm, dass ihr die ganze Show durchhüpfen könnt und gleichzeitig Blechinstrumente spielt?

Jojo: Ja, größter Respekt dafür auch an uns.... Wir wissen es manchmal selbst auch nicht (lacht). Es halten sich alle schon fit, würde ich sagen. Bisschen laufen (denkt nach), bisschen Kaffee trinken… (beide lachen). Aber dadurch, dass wir ja so eine Regelmäßigkeit in den Auftritten haben, da sind wir gut im Training.

Die Musiker von Querbeat lieferten auf der Main Stage am Freitag eine fulminante Bühnenshow ab. © othlinghaus

Also ihr probt nicht auf Laufbändern nebeneinander?

Jojo: Nee, gar nicht! Manche sind auch sportlicher als andere, Raoul (Saxophonist, Anm. d. Red.) hat doch zuletzt ´nen Triathlon gemacht, oder? Wir haben auch ‘nen Schwimmer.. (Pause) Einer spielt auch Boule. Wir spielen eigentlich alle gerne Boule.

Welchen Song performt ihr am liebsten?

Basti: Wir sagen bei Drei das gleiche!

Jojo und Basti: 3…2…1…

Jojo: „Früher wird alles besser.“

Basti: Das gleiche! (beide lachen laut).

Jojo: „Früher war alles besser“, den Song haben wir ja heute auch als Opener gespielt, einfach so als Grundmessage für das, was die Leute bei unserer Show erwartet, dass wir optimistisch an Sachen herangehen. Dass wir Bock auf Punk, auf Stimmung haben. Ich glaube, dafür ist der Song ein sehr gutes Entrée. Um die Leute auf die richtige Straße zu bringen.

Basti: Schließe ich mich an.

Was macht ihr an einem Tag, an dem ihr abends auf der Bühne seid?

Basti: Erstmal lange schlafen. Dann frühstücken, Mittag essen, aufwärmen... (guckt fragend zu Jojo)

Jojo: Daydrinking!

Basti: Jo, stimmt.

Jojo: Wir sind zwischendurch aber auch kreativ. Auf der Straße, im Bus, wenn wir dieses Gefühl von den Festivals mitnehmen, arbeiten wir auch an neuen Songs. Wenn wir zusammen sind, entwickeln sich immer verrückte Ideen, wir sind ja auch alle ein bisschen unberechenbar. Und wenn man hier mit anderen Künstlern Backstage zusammensitzt, entwickeln sich manchmal auch coole Kollabos.

Kanntet ihr Lüdenscheid vorher?

Jojo: Ja, wir haben zwei Leute dabei, die gebürtige Wipperfürther sind! Die wussten Bescheid, deshalb haben wir es natürlich auf der Landkarte längst entdeckt.

Wann gibt es neue Musik?

Jojo: Bald! Wir sind in den letzten Zügen.

Gibt es da noch mehr Infos?

Jojo: Erstmal ein neuer Song. Und wir können sagen: in den nächsten Wochen.

Würdet ihr nochmal wiederkommen zum Bautz?

Basti: Wir würden sehr gerne wiederkommen!