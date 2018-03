Lüdenscheid - Irre Geschichte: Baby Karl Friedrich aus Lüdenscheid hat den Papst gebissen!

Wie Bild plus berichtet, nahm eine Lüdenscheider Familie im März an einer Generalaudienz von Papst Franziskus in Rom teil - als der Heilige Vater den sieben Monate alten Sohn und seine Eltern segnen wollte, biss der Filius dem Oberhaupt der Katholischen Kirche in den Finger.

Das alles hielt die Familie im Foto fest, das Bild plus veröffentlichte und das beweist, dass Franziskus die Sache mit Humor nahm.

Lesen Sie auch:

- Papst Franziskus - ist er nach fünf Jahren entzaubert?