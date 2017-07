Hardrock im Kult-Park

+ © B-Stoxx The B-Stoxx spielen am Samstagabend im Kult-Park. © B-Stoxx

Lüdenscheid - The B-Stoxx, dieser Name steht, so heißt es seitens der Band, „für unzensierten, unkomplizierten und ehrlichen Hardrock“ der drei aus dem Landkreis Biberach stammenden Musiker Muellex (Klaus Müller), Rapper (Daniel Ruf) und The Klick (Tobias Härle). Am Samstagabend werden die Musiker auf der Kultpark-Bühne im Kulturhauspark stehen und hoffen auf jede Menge Hardrock-Fans.