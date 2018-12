Wie ein Studenten-Wohnheim: So könnten junge Azubis in Lüdenscheid wohnen

Lüdenscheid - Vorbild Altena: Damit Auszubildende auch in Lüdenscheid gut und günstig wohnen können, soll geprüft werden, ob ein Azubi-Wohnheim in der Stadt umsetzbar ist.

Die SPD will sich für ein Wohnheim für Auszubildende in Lüdenscheid einsetzen. Das teilte am Freitag Ortsverbandsvorsitzender Fabian Ferber mit.

„Altena hat da schon ein gutes Angebot.“ Wenn Lüdenscheid so etwas ebenfalls umsetze, könne auch Auszubildenden von auswärts Wohnraum angeboten werden. „Der Bedarf ist sicherlich vorhanden“, ist Ferber überzeugt.

Am 10. Januar stehe ein Wohnungsgipfel in Lüdenscheid an, bei dem das Thema auf die Tagesordnung gesetzt werden solle. Die Bundesagentur für Arbeit biete dazu ein Förderprogramm an.