Azubi-Album 2023: Alle Fotos aus den Betrieben im MK

Von: Jan Schmitz

Für die Auszubildenden in den Unternehmen, Betrieben und Behördne im Märkischen Kreis beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Hier ist das Azubi-Album 2023.

Wie hier am Amtsgericht Lüdenscheid (Foto unten) haben am Dienstag (1. August) tausende Auszubildende im Märkischen Kreis einen großen ersten Schritt ins Berufsleben gemacht. Amtsgerichtsdirektorin Susanne Kuschmann (hinten), die Ausbildungsleiterin Pia Henning (Zweite von rechts) und Ausbilderin Melanie Arslan-Beer (rechts) begrüßten am Morgen die neuen Azubis (von links) Alina Roth, Aleyna Akar, Joselle Haberkorn und Maxim Schiffmann.

Aufruf: Schicken Sie uns die Fotos Ihrer Azubis

Unser Medienhaus (Allgemeiner Anzeiger, Altenaer Kreisblatt, Lüdenscheider Nachrichten, Meinerzhagener Zeitung, Süderländer Volksfreund, Süderländer Tageblatt, Der Bote, das Regionalportal www.come-on.de) bietet auch in diesem Jahr allen Ausbildungsbetrieben im Märkischen Kreis – vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern – die Möglichkeit, sich und ihre neuen Auszubildenden im Bild und mit einem kurzen Text in der Zeitung und auf come-on.de vorzustellen.

Unternehmen, Behörden und Betriebe, die an unserer Azubi-Aktion teilnehmen möchten, schicken bitte ein zur Veröffentlichung freies Foto mit den neuen Azubis an die E-Mail-Adresse ln@mzv.de (für Lüdenscheid), aa@mzv.net (Halver und Schalksmühle), ak@mzv.net (Altena und Nachrodt-Wiblingwerde), sv@mzv.net (Werdohl, Neuenrade und Balve), st@mzv.net (Plettenberg, Herscheid) und mz@mzv.net (Meinerzhagen und Kierspe).

Bitte geben Sie dabei die Vor- und Zunamen der fotografierten Personen sowie den Namen des Fotografen an. Für die Veröffentlichung in der Zeitung und auf come-on.de entstehen den Unternehmen keine Kosten.

Die aktuellen Auszubildenden. Hier geht es zum Azubi-Album 2023:

Hier geht es zum Azubi-Album 2022:

