Der Blick auf das Jahrhundert der Krisen im MK

Von: Jutta Rudewig

Aydin Isik tritt als zweiter Comedian mit politischem Kabarett bei den Kleinkunsttagen auf. © Sandra Pohl

Er ist Regisseur, Schauspieler, Autor und Kabarettist. Seine Mutter, so heißt es über den Comedian, wünscht sich noch heute, dass er sein Wirtschaftsstudium zu Ende studiert hätte. Hat er aber nicht.

Lüdenscheid – Stattdessen steht Aydin Isik in gut vier Wochen als zweiter Kleinkünstler auf den Bühnenbrettern im Wettbewerb um die Lüdenscheider Lüsterklemme. Am Donnerstag, 23. Februar, stellt der Comedian, nach eigenem Bekunden „überzeugtes Mitglied“ im Deutschen Alpenverein, ab 19.30 Uhr in der Garderobenhalle des Kulturhauses sein Programm „ehrlich gesagt“ vor.

Aydin Isik studierte an zwei Universitäten in zwei unterschiedlichen Ländern Wirtschaft und hat beides erfolgreich angebrochen.

Als Luther ganz ehrlich zu Karl X. sagte: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, waren 30 Jahre Krieg die Folge.

Denn „über das kranke Wirtschaftssystem zu reden, hat für ihn mehr Sinn gemacht, als ein aktiver Teil davon zu sein. Seine Kinderliebe namens Theater ist heute noch ein großer Teil seines künstlerischen Schaffens“, heißt es in der Einladung zu einem Abend über den Ukraine-Krieg, über die Corona-Krise, die Klima-Krise, die Flüchtlingskrise, quasi über das Jahrhundert der Krisen.



Programm und Tickets • Dienstag, 21. Februar, „Knallzucker“ mit dem Popkabarett Korff und Ludewig, Garderobenhalle Kulturhaus, 19.30 Uhr

• Donnerstag, 23. Februar, „ehrlich gesagt“ mit Aydin Isik, 19.30 Uhr

• Freitag, 24. Februar, „Die Fels*in der Brandung“ mit Dagmar Schönleber, Garderobenhalle des Kulturhauses 19.30 Uhr

• Donnerstag, 2. März, „Heute schon gelacht“ mit Sertaç Mutlu, Garderobenhalle des Kulturhauses, 19.30 Uhr

• Freitag, 3. März, „Ich hab die Schnauze voll“ mit Torsten Schlosser, Garderobenhalle des Kulturhauses, 19.30 Uhr

Ticketpreis je Veranstaltung: Platz in Stuhlreihe: 15 Euro, Platz am Bistro-Tisch: 17 Euro, jeweils plus 10 Prozent Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse zuzüglich 50 Cent.

Karten sind erhältlich online auf der Webseite des Kulturhauses oder an der Theaterkasse, das Kombi-Ticket für alle Vorstellungen der Kleinkunsttage (eine Vorstellung gratis) ist nur an der Theaterkasse erhältlich.

Aydin Isik will dem Publikum Wege aufzeigen, wie man ohne wissenschaftliche Fakten seine Ziele erreichen kann. Sein Credo: „Wer die Wahrheit sagt, bekommt Probleme! Als Luther ganz ehrlich zu Karl X. sagte: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, waren 30 Jahre Krieg die Folge. Ein paar Jahre früher führte Galileo Galilei vor, dass einem die Lüge zur rechten Zeit den Hals retten kann.“

Und auch zuhause, so sein guter Rat, sollte man nicht zwanghaft bei der Wahrheit bleiben, wenn alles beim Alten bleiben soll. Auf die Frage „Liebst du mich noch?“ gibt es nur eine richtige Antwort: „Mehr denn je!“



Aydin Isik ist Träger des Hessischen Kabarettpreises, dreht Kurzfilme und moderiert im WDR die türkische Sendung Cosmo Türkç.