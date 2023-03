1500 Euro für die Note 1,58: Das ist der Lüsterklemmen-Gewinner

Von: Björn Othlinghaus

Der Kölner Comedian Aydin Isik gewinnt die Lüdenscheider Lüsterklemme. © Othlinghaus

Es war wie so oft ein sehr knappes Rennen bei den Lüdenscheider Kleinkunsttagen zwischen dem Erstplatzierten und seinen beiden Verfolgern, obwohl Kai Pritschow (Sparkasse) betont, dass es insbesondere zwischen den Erst- und Zweitplatzierten in vorherigen Wettbewerben schon deutlich knapper ausgefallen war. Am Dienstag verkündeten Kai Pritschow, Kulturhausleiterin Rebecca Egeling und Caroline Schröer den Gewinner.

Lüdenscheid –Den ersten Platz belegte Aydin Isik, der mit seinem Programm „ehrlich gesagt ...“ sein Publikum überzeugen konnte und bei den Zuschauerbewertungen einen Schnitt von 1,58 erlangen konnte.

Auf dem zweiten Platz landete Torsten Schlosser mit einem Schnitt von 1,85, sehr dicht gefolgt von Dagmar Schönleber mit einem Schnitt von 1,86.

Meinen Auftritt habe ich sehr genossen, und ich hatte das Gefühl, dass er auch dem Publikum Spaß und Freude gemacht hat.

Aydin Isik, der derzeit eine Corona-Erkrankung auskuriert, wurde von Rebecca Egeling direkt zuhause angerufen und über den Gewinn der von der Sparkasse an Volme und Ruhr ausgelobten und mit 1500 Euro Preisgeld dotierten Lüdenscheider Lüsterklemme informiert. Der Gewinner zeigte sich sehr erfreut und überrascht über die Auszeichnung. „Natürlich konnte ich nicht mit dem Gewinn rechnen, vor allem bei einem so guten Teilnehmerfeld“, erklärte der Kölner am Telefon, „aber meinen Auftritt habe ich sehr genossen, und ich hatte das Gefühl, dass er auch dem Publikum Spaß und Freude gemacht hat“, erklärte Isik.

Wie jeder Gewinner der Lüsterklemme wird auch er im Rahmen des Bistro K am Freitag, 27. Oktober, ab 20.30 Uhr einen weiteren Auftritt im Kulturhaus absolvieren, dann allerdings mit einem Best-of-Programm. „Tickets für die Vorstellung wird es nach den Sommerferien geben“, so Egeling.



E-Book-Reader und Buchgutschein

Im Anschluss fungierte Caroline Schröer als Glücksfee bei der Ziehung des Gewinners des Publikumspreises unter all jenen Zuschauern, die über das Programm abgestimmt haben. Als Gewinn gab es diesmal einen E-Book-Reader sowie einen Buchgutschein. Über beides im Gesamtwert von 150 Euro kann sich Jörg Nitschke aus Iserlohn freuen - die Sparkasse an Volme und Ruhr setzt sich in Kürze mit dem Gewinner in Verbindung.