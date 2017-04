Awo-Kita am Sonnenhang ist Haus der Forscher

Die Awo-Kita am Sonnenhang wurde als zweite Kita in Lüdenscheid von SIHK und Wirtschaftsjunioren als Haus der Kleinen Forscher zertifiziert.

Lüdenscheid - Als zweite Kindertagesstätte in Lüdenscheid erhielt die Kita der Arbeiterwohlfahrt am Sonnenhang das Zertifikat und die Plakette „Haus der kleinen Forscher“.

Claus Hegewaldt und Martina Schillo von der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer als Koordinierungsstelle des Hauses der kleinen Forscher und Ahmed Zarouali, Sprecher der Wirtschaftsjunioren, die das Projekt unterstützen, überreichten die Urkunde an Kita-Leiterin Preethi Severloh. Mitgebracht hatten sie am Donnerstag die Handpuppe Albert, mit der die Wirtschaftsjunioren die Kinder einladen, sich für eine Betriebsbesichtigung zu bewerben.

Die Übergabe fand im Rahmen einer Feier mit Kindern und Eltern sowie der Awo-Kreisvorsitzenden Karin Löhr statt. Severloh bedankte sich bei den Erzieherinnen Esra Arpacik und Lieselotte Winter, die sich als Fachkräfte für das Projekt weitergebildet haben.



Seit vier Jahren gibt es in der Kita eine Forschergruppe mit den Kindern zwei Jahre vor Schuleintritt. Einmal in der Woche beschäftigen sie sich mit Wasser, Luft, Elektrizität oder Farben. Dabei können die Kinder selbst entscheiden, für welches Thema sie sich interessieren. Sieben stehen zur Auswahl, davon können in der Regel vier im Kindergartenjahr umgesetzt werden. Am Donnerstag zeigten sie ihren Gästen, was sie über Mülltrennung gelernt haben.