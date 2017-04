Autoschau und Street-Food-Festival in der Innenstadt

Aktionsreiche Tage vom 5. bis zum 7. Mai

Lüdenscheid - Zur Autoschau lädt die Innung des Kfz-Gewerbes Lüdenscheid am ersten Mai-Sonntag in die Lüdenscheider Innenstadt ein. Auch wenn in diesem Jahr zeitgleich kein verkaufsoffener Sonntag stattfinden wird, sind die Verantwortlichen der Innung um Obermeister Klaus Ballauf zuversichtlich, den interessierten Besuchern allerlei Wissenswertes zum Thema Mobilität sowie die aktuellen Modelle von insgesamt zwölf Fahrzeugherstellern präsentieren zu können.