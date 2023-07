Butterblumenmilchfarbe und ein verärgertes Chamäleon

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Fritzi Bender lieferte in der Bücherei eine interaktive Lesung ab. © Björn Othlinghaus

Chamäleons sind Tiere, die in Kinderbüchern gemeinhin nicht allzu oft vorkommen. Anders ist das im Bilderbuch „Balduin macht blau“, das die in Berlin geborene und in Bochum lebende Autorin Fritzi Bender gemeinsam mit der Illustratorin Tanja Seidler gestaltet hat.

Lüdenscheid - Es handelt sich dabei um eins von insgesamt vier Büchern über das Chamäleon Balduin. Fritzi Bender war im Saal der Stadtbücherei im Rahmen des Sommerleseclubs zu Gast und hatte an diesem Nachmittag nicht nur ihr Buch, sondern auch ihre Hauptfigur Balduin mitgebracht.

Der erwies sich allerdings als recht verschlafen und kletterte nur ab und zu aus seiner gemütlichen Hängematte heraus, um sich den Kindern vorzustellen. Zunächst einmal erfuhren die zahlreich erschienenen kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer von der Autorin einiges wissenswertes über Chamäleons, was natürlich viele Kinder, die sich auf die Lesung offenbar vorbereitet hatten, ohnehin schon wussten.

Zum Beispiel, dass die Tiere die Farbe ihrer Umgebung annehmen können, um sich vor Feinden zu schützen oder selbst Beute machen zu können. Oder, dass Chamäleons ihre Augen unabhängig voneinander bewegen und damit sogar hinter sich schauen können, ohne ihren Kopf zu bewegen. Auch, dass Chamäleons im Gegensatz zu Menschen bis an ihr Lebensende wachsen, war bestimmt etwas, was nicht jedes Kind über diese interessanten Tiere wusste.

Die Geschichte des Buches, aus dem die Autorin vorlas, wobei die Bilder Tanja Seidlers als Dias auf die große Leinwand projiziert wurden, handelt davon, dass Balduin in der Chamäleonschule von Lehrerin Frau Ichweißwie ungerecht behandelt wird, weil er den Tafeldienst vergessen und zudem aus Versehen seine Lehrerin mit Butterblumenmilchfarbe bekleckert hat.

Und weil sich Balduin darüber ärgert, verändert sich seine Farbe entweder in Blau oder er wechselt in schneller Folge seine Farben. Seinen Farbwechsel von Grün zu Blau zeigte Balduin den Kindern auch live im Saal.

Im Anschluss an die Show konnte sich die Kinder Autogramme abholen und mit der Kinderbuchautorin auf Tuchfühlung gehen. © Björn Othlinghaus

Außerdem hatten Balduin und Fritzi das „Es-tut-mir-leid“-Lied geschrieben, das am Ende des Programms alle gemeinsam sangen. Die schöne Mischung aus Lesung, Handpuppenspiel mit gekonntem Bauchreden und der Projektion der Bilder aus dem Kinderbuch begeisterte die anwesenden Kinder, die nach der Veranstaltung auch gerne die Autorin Fritzi Bender kennenlernen wollten. Darüber hinaus konnten sich die Kinder Autogramme holen oder ihre Bücher signieren lassen, wobei sich Balduin jedoch wieder gemütlich schlafen gelegt hatte.