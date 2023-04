Lüdenscheid - ein Ort mit Überraschungspotenzial

Von: Jutta Rudewig

Die Autorin Dina Knorr mit ihren Border-Collies Holly und Riley. Auch in Lüdenscheid fand sie Orte, die man gesehen haben muss. © Knorr

„Die Menschen stecken so viel Arbeit und Herzblut in ihre Orte – und das war einfach ganz toll zu erfahren.“ Eigentlich wohnt Dina Knorr in Bottrop, ist selbstständig und Datenschutzbeauftragte. Im Hauptberuf. Quasi nebenberuflich trifft man sie mit ihrer Familie, vor allem mit ihren beiden Border-Collies, überall da, wo es „Orte“ zu entdecken gibt. In Osttirol. In Gladbeck. Oder auch in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Zum Beispiel an der Werdohler Straße. André Lubbas Filmpalast hat die Autorin aus dem Ruhrgebiet dort für sich entdeckt – und für alle, die ihr Buch „111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“, genauer unter die Leselupe nehmen wollen.



„Lüdenscheid habe ich ausgewählt, weil eben nicht nur die sowieso schon über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Sehenswürdigkeiten erwähnt werden sollten, sondern solche, die auch für den ein oder anderen Sauerländer und Besucher der Region noch Überraschungspotenzial bieten“, antwortet Dina Knorr, wenn man sie fragt: Warum ausgerechnet Lüdenscheid?



Das Ambiente im Filmpalast hat die Autorin aus dem Ruhrgebiet beeindruckt. © Cédric Nougrigat

VIP-Lounge, Cloud-Lounge und eine für Paare – „wer sich einmal genauso wie sein Star auf der Leinwand fühlen möchte, findet hier auf bequemen, mit Alcantara bespannten Designerstühlen oder exklusiven Wohlfühlliegen das passende Ambiente“, schreibt die Ruhrgebietlerin über das Lüdenscheider Kino. „Der Filmpalast ist mir mit seiner besonderen Ausstattung aufgefallen“, sagt sie mit Blick auf Blattgold, das Ambiente aus 1001er Nacht und „endlich einem Grund, den Streamingdienst auszuschalten und die eigene Couch zu verlassen.“



Natürlich ließ sich André Lubba nicht lumpen und spendierte dem Besuch aus dem Ruhrgebiet eine Rundum-Führung: „Ich habe etwas über die Geschichte erfahren. Das war sehr interessant, und so etwas bekommt man nicht alle Tage. Einen Film wollen wir uns demnächst mal mit der ganzen Familie ansehen. Das steht noch aus.“



111 Orte im Sauerland Dina Knorr lebt und arbeitet mit ihrer Familie und zwei Border-Collies im Ruhrgebiet. Seit 2016 berichtet sie in ihrem Blog „Borderherz“ rund um das Wandern mit Kind und Hund in ihren favorisierten Wanderregionen. Während ihrer Fernwanderung über den Rothaarsteig hat sie das Sauerland mit all seinen landschaftlichen Reizen und Vielseitigkeit kennen- und lieben gelernt und erkundet seitdem immer wieder neue Teile dieses Landstriches. Insgesamt hat sie versucht, ein möglichst breites Potpourri an außergewöhnlichen Zielen zu finden, sodass für Familien, für Sportler, für Kulturliebhaber, für Entdecker, Abenteurer oder auch Genießer etwas dabei ist.

„111 Orte im Sauerland, die man gesehen haben muss“ von Dina Knorr

emons-Verlag Köln

240 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-7408-1509-7

In der Region war sie im vergangenen Frühherbst. Die Gespräche mit den Menschen sind das, was die Autorin und Bloggerin aus dem Ruhrgebiet antreibt: „Wie hier im Filmpalast, aber auch mit dem Eiskünstler in Hallenberg oder mit den Betreibern der Schleifkottenbahn in Halver. Im Buch sind aber trotzdem auch ein paar der bekannten Orte enthalten. Die verstecken sich oft in den Zusatztipps. Die Phänomenta ist zum Beispiel als Tipp zu Ort 78 angegeben.“



Der Filmpalast hat Dina Knorr beeindruckt: „Bei all dem Luxus kann der Film nicht lang genug sein, um die Atmosphäre auszukosten.“