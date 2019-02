Premiere für Autorin Alexandra Schmidt

Lesung im Stock

+ © Othlinghaus Alexandra Schmidt hat bereits vier Romane veröffentlicht, weitere sind schon geschrieben – aber dennoch präsentierte die Autorin am Freitag im Stock ihre erste öffentliche Lesung. © Othlinghaus

Lüdenscheid – Dass Alexandra Schmidt am Freitag im Stock ihre erste öffentliche Lesung absolvierte, heißt noch lange nicht, dass die aus dem ostfriesischen Norden stammende Autorin in ihrem Metier nicht schon längst ein alter Hase ist: Von ihrer auf sieben Bände ausgelegten Romanreihe „Die Betonys“ hat sie seit Mitte 2018 die ersten drei Teile über die Self-Publishing-Plattform Books on Demand veröffentlicht, und auch ihr Roman „Flanders Fluch“ ist bereits auf dieselbe Weise erschienen.