Nach Autorennen: Polizei kassiert Audi TT eines 25-jährigen Lüdenscheiders ein

+ © picture alliance / dpa © picture alliance / dpa

Lüdenscheid/Dortmund - Nach einem mutmaßlichen Autorennen in der Dortmunder Innenstadt mussten sich zwei junge Lüdenscheider am Wochenende mitten in der Nacht ein neues Verkehrsmittel suchen. Die Polizei kassierte nämlich ihren Audi TT ein.