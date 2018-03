Ein Mord zum Lüdenscheider Stadtgeburtstag

Lüdenscheid - Die Kulturregion „Hellweg“ dehnt erneut ihre Grenzen bis nach Lüdenscheid aus: Am 15. September beginnt „Mord am Hellweg“ - laut Veranstalter „Europas größtes internationales Krimifestival“. „Wir kommen immer wieder gerne zurück“, freute sich Dr. Herbert Knorr, Leiter des westfälischen Literaturbüros in Unna, über die gute Zusammenarbeit.

Anlass für Knorrs Dienstreise ins Märkische Sauerland war die Vorstellung jener beiden Krimiautoren, die sich für eine Kurzgeschichte in der jährlichen Krimi-Anthologie drei Tage lang mit Alt-Lüdenscheid beschäftigten.

Astrid Ule studierte Literatur und Ethnologie, was den distanzierten Blick des gebürtigen US-Amerikaners an ihrer Seite verstärkt: „Wir können auf die Deutschen blicken, als wäre das ein exotisches Volk.“ Eric T. Hansen kam Anfang der 80er-Jahre als Mormonen-Missionar in den Westen Nordrhein-Westfalens, studierte in München, heiratete ein erstes Mal, heiratete ein zweites Mal, nämlich Astrid Ule, und distanzierte sich von dem Glauben, bei dessen Verbreitung er hatte helfen sollen: „Losing my Religion“, lautete der Titel seines Erfahrungsberichts.

Drehbücher und Sachbücher schrieben die beiden zusammen, einen satirischen Roman über Deutschland und eine Bestandsaufnahme über sämtliche Aspekte des Nörgelns - „des Deutschen größte Lust“. Für die Publikation unter einem Pseudonym vereinigten sie ihre Nachnamen zu „Ule Hansen“. Bis zu ihrem ersten Krimi, oder vielmehr Thriller war es jedoch noch ein weiter Weg: „Wir waren der Meinung, dass wir keinen Krimi schreiben können“, erinnert sich Astrid Ule.

Ein weiter Weg zum Thriller

Zu kompliziert sei ihnen das Wechselspiel zwischen scheinbarem und aufzuklärendem wirklichen Geschehen in einem Krimi vorgekommen. In ihrem Thriller-Erstling „Neuntöter“ stellten sie eine Profilerin in den Mittelpunkt: „Sie will den Täter nicht (selbst) fassen, sondern analysieren.“ Die Figur hat viel Wut in sich und „kein Radar für den normalen Mann“. Wurde sie doch selbst einst Opfer einer brutalen Vergewaltigung.

Bei ihrer Lesung in Lüdenscheid werden die beiden Autoren am 18. September aus dem zweiten Band ihrer auf drei Bände angelegten Trilogie über diese Profilerin lesen: „Blutbuche“.

Dazu lesen die beiden ihre noch zu schreibende Lüdenscheid-Kurzgeschichte, die sie anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums in der frühesten Vergangenheit der Stadt spielen lassen. Eric T. Hansen bringt durch ein Studium der mittelalterlichen deutschen Literatur gute Voraussetzungen mit - für die lokalen Gegebenheiten machte er sich mithilfe von Artikeln des Reidemeisters schlau. Ziel sei keine überprüfbare historische Phantasie darüber, wie es einst gewesen sein könnte.

Vielmehr gelte: „Wir machen das ein kleines bisschen parodistisch.“ Die Lesung der beiden wird im Rahmen des Festivals „Mord am Hellweg sein“ nicht die einzige in Lüdenscheid sein. Herbert Knorr kündigt etwa vier Veranstaltungen an. Freuen können sich die Krimifreunde unter anderem auf eine Lesung mit dem Autor der Ostfriesenkrimis: Klaus-Peter Wolf.