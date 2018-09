Schwedische Krimi-Nacht in der Stadtbücherei

Lüdenscheid - Krimi-Freunde, aufgepasst: In der Stadtbücherei Lüdenscheid gibt es einen Lesungsabend mit Krimi-Kost aus Skandinavien.

Hauptkommissarin Clara Vidalis findet sich in einem Albtraum wieder, als mehrere Tötungsdelikte auftauchen, in denen die DNS von Ingo M. sichergestellt wird – desselben Ingo M., der vor über zwanzig Jahren ihre kleine Schwester missbraucht und ermordet hat. Und dessen sterbliche Überreste in der Berliner Rechtsmedizin seziert wurden.

Wie kann es sein, dass ein Toter mordet? Diese Frage klärt der Krimiautor Veit Etzold am Freitagabend im Kammermusiksaal. Er liest dort ab 19.30 Uhr. Sein neuer Thriller „Schmerzmacher“ erscheint offiziell am 1. Oktober, aber die Lüdenscheider Krimefans dürfen dem Bestsellerautoren am Freitagabend Abend mal über die mörderische Schulter schauen.

Etzold kommt im Rahmen der Reihe „Mord am Hellweg“ – für die Lesung gibt es noch Karten im Vorverkauf bei Thalia und gegebenenfalls für 18 Euro an der Abendkasse.

Und damit nicht genug der blutrünstigen Unterhaltung: „Mord am Hellweg“ präsentiert in Lüdenscheid Schwedens neue Krimiexporte: Emelie Schepp gilt in ihrer Heimat als neue Königin der Spannungsliteratur. Sie stellt am Sonntag, 21. Oktober, in der Stadtbücherei ihren aktuellen, vierten Jana-Berzelius-Band „Im Namen des Sohnes“ vor, in dem für Berzelius ein Rennen um Leben und Tod eines verschwundenen sechsjährigen Jungen beginnt.

Emelie Schepp, geboren 1979, wuchs im schwedischen Motala auf und arbeitete zunächst als Projektleiterin in der Werbung, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Ihr erster Roman (im Selbstverlag), „Nebelkind“, wurde in Schweden ein Bestsellerphänomen und als Übersetzung in zahlreiche Länder verkauft.

Die Schauspielerin Julia Nachtmann, bekannt aus Serien wie „Großstadtrevier“ wird in der schwedischen Kriminacht in der Stadtbücherei lesen, zu der auch Newcomer Martin Österdahl („Der Kormoran“) und Anna Tell („Vier Tage in Kabul“) erwartet werden. Die Moderation übernimmt Margarete von Schwarzkopf, den musikalischen Part Norbert Labatzki. Die deutschen Lesestimmen sind Julia Nachtmann, Christina-Maria Greve sowie Peter Lohmeyer.

Beginn der Dreifach-Lesung in der Stadtbücherei ist um 18 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 17,90 Euro (ermäßigt 15,90 Euro) und sind bei Thalia im Stern Center zu haben. An der Abendkasse sind 22 Euro.