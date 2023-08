Eine Begegnung mit Wyatt Earp im MK

Von: Jutta Rudewig

Der Lüdenscheider Schriftsteller Peter Becker und seine Verlegerin Barbara Jost, Inhaberin des Kontrast Verlags. © Kontrast Verlag

„Marty, hast du heute Nacht wieder in Deinen Klamotten geschlafen?“ gehört jenen kultigen Filmzitaten, die die Zeit überdauern. Und zumindest die Generation 40+ wird an dieser Stelle wissen: Marty McFly, „Zurück in die Zukunft“, erster Teil.

Lüdenscheid – Fasziniert hat den Lüdenscheider Buchautor Peter Becker, der unter dem Pseudonym Pieter van Hoorn schreibt, die Zemecki-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ mit ihren drei Teilen aus den Jahren 1985, 1989 und 1990 nach eigenem Bekunden schon immer.

Stephen Hawkings’ Werk „Die illustrierte kurze Geschichte der Zeit“ gehört ebenso zu seinem Favoriten wie der Filmklassiker „Die Zeitreise“ mit Rod Taylor (1960). „So war es nur logisch, dass ich auch selbst einen spannenden Roman über das Thema ,Zeitreise‘ schreiben musste“, sagt Becker über sein neues Buch. Bei der Wahl des Titels bleibt der Lüdenscheider seiner leicht kryptischen Linie treu: „Unerwartete Gegenwart“.

Nach der Buchmesse im April in Leipzig, die den Absatz seiner Bücher bestens unterstützt hat, insbesondere den Roman „Letzte Zuflucht La Palma“, widmete sich Becker wieder dem Schreiben: „Mitte Juni konnte ich das fertige Manuskript des rund 350 Seiten langen Thrillers ,Unerwartete Gegenwart’ dem Kontrast Verlag zuleiten. Die Verlegerin hat das Buch direkt auf ihre Hitliste gesetzt. Es wird Ende Oktober auf der Frankfurter Buchmesse dem Publikum vorgestellt werden, Lesungen sind bereits terminiert“, freut sich der Lüdenscheider auf einen spannenden Bücher-Herbst.

Peter Becker hat bereits den nächsten Roman ins Auge gefasst. © Becker

Das Cover sei schon fertig, „bei der Mitwirkung konnte ich auf die Hinweise und Anregungen des bekannten Marketingexperten Steffen Alberding zurückgreifen, der Fan meiner Bücher ist und mir wertvolle Hinweise gibt.“



In „Unerwartete Gegenwart“ erlebt der deutsche IT-Spezialist Jonas Nilson während eines Urlaubstrips nach Tombstone/Arizona eine merkwürdige Wild-West-Show. Mittels einer Virtual Reality-Brille reist er zurück ins Jahr 1881 und begegnet dort dem legendären Wyatt Earp und seinem Kumpanen Doc Holliday. Er lernt in der Vergangenheit Anne kennen, die von nun an seine Lebenspartnerin ist.

Der Deutsche weiß nicht, dass er als Probant der Army fungiert hat, die diese Zeitreisen-Technik zukünftig für militärische Zwecke einsetzen möchte. Die beiden entschließen sich, etwas Ungeheuerliches zu versuchen. Sie reisen ins Jahr 1944 und wollen, mit dem Wissen von heute, Graf von Stauffenberg behilflich sein, das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli gelingen zu lassen. Beide ahnen nicht, was durch ihr Handeln verursacht werden kann. Becker: „Meine Lektoren meinen, dass sie die Lektüre beim Lesen nicht mehr aus der Hand legen konnten. So hoffe ich, wird das Buch auch vielen anderen Lesern gefallen.“

Nach dem Buch ist vor dem Buch. Momentan beschäftigt sich Becker bereits mit dem nächsten Roman, in dem ein Durchschnittsbürger nachts in einem Taxi eine Tasche mit 1,8 Millionen Euro findet. Was wird er mit dem Geld machen? Was macht das Geld mit ihm? Erscheinung ist für das kommende Jahr geplant.