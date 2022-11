Alt-Hellersen und sein dunkles Geheimnis

Von: Jutta Rudewig

Michael Wagner gewährt Einblicke in einen neuen Roman rund um sein Ermittler-Duo Theo Kettling und Lieselotte Larisch. © Othlinghaus, Björn

Wer Fan des skurrilen Ermittler-Duos Theo Kettling und Lieselotte Larisch ist, der sollte sich hinter den 18. November ein dickes Kreuz in seinen Kalender machen: Denn der literarische „Erfinder“ des Duos, Michael Wagner, ist beim fast schon ein bisschen traditionellen Vorlesetag zu Gast in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule.

Lüdenscheid - Das Beste vorweg: Michael Wagner hat zugesagt, zum ersten Mal und exklusiv einen Blick in sein neues Abenteuer zu gewähren. Nachdem es das Duo, das im Laufe der Zeit zum Trio angewachsen ist, zuletzt bis in die bayerischen Alpen verschlagen hat, wird im vierten Abenteuer wieder in und um Lüdenscheid ermittelt. Vor allem im Dorf Alt-Hellersen gilt es, dunklen Geheimnissen auf die Spur zu kommen.

Ab 18 Uhr ist am Freitag, 18. November, die Gastronomie der Alten Schule eröffnet. Aufgetischt wird Kürbissuppe. Ab 19.30 Uhr dürfen die Gäste bei freiem Eintritt im Theaterrund Platz nehmen und sich vorlesen lassen. Neben Michael Wagner sind noch zehn weitere Vorleser dabei, alte Bekannte in Sachen November-Vorlesen, aber auch neue Gesichter.



Hausherr Thomas Wewers wird vorlesen. Er übernimmt in diesem Jahr zusammen Vincent Pauls die Moderation des Abends. „Natürlich bin ich hauptsächlich wieder da, um zu unterhalten und meinen Applaus einzuheimsen, aber seien wir mal ehrlich: So ein bisschen moralische Überlegenheit zeigen will ich auch“, so Vorleser Vincent Pauls mit einem Augenzwinkern. Sein Bruder Joshua lebt im ambulant betreuten Wohnen des Johanneswerks. Inspiriert durch seinen Bruder und Vater, kam der theater- und filmliebende Joshua Pauls zum Vorlesetag 2020, wo er sein Debüt als Autor und Leser seiner selbst geschriebenen Texte gab.



Jenny König hat schon als Kind gern geschrieben. Ihre Vorliebe sind Kurzgeschichten. 2005 nahm sie an der Iserlohner Schreibwerkstatt teil und wurde zur stellvertretenden Stadtschreiberin in Iserlohn ernannt.



Lea Schnalke und Thomas Wewers entwickelten nicht nur den Podcast aus der Kulturwerkstatt, sie lesen auch beide aus ihren Werken vor. © Thomas Wewers

Lea Schnalke versucht, in ihren Kurzgeschichten absurde Alltagssituationen, gesellschaftliche Themen und Autobiografisches zu verarbeiten. Sie gehört zu den neuen Gesichtern beim Vorlesetag. Carina Homeier schreibt seit 2021 Geschichten, war Teilnehmerin beim Schreibworkshop „Wunder“ im Rahmen der Kulturwochen Augenschmaus & Ohrenweide 2022 und wird die dort von ihr verfassten Texte vorlesen.



Stefanie Schröder muss man in Lüdenscheid nicht mehr vorstellen. Sie ist Journalistin und schreibt Kurzgeschichten und Krimis. Phantasievoll oder mörderisch sind die Texte, und sie verspricht: „Tödlich wird es auch zum Vorlesetag.“ Silke Deinert schreibt Fantasiegeschichten, Robert Kaiser von der Band Lampenfieber wird zusammen mit Heinz Richter für die musikalische Untermalung und Begleitung beim Vorlesetag sorgen. Anne Bretschneider schreibt Sauerlandkrimis für Kinder und jeden Tag mit ihrem Leben Geschichte.



Markus Wenderoth gehört schon zu den alten „Vorlese-Hasen“: „Ich darf wohl sagen, das ist einer meiner Lieblingstermine im Jahr.“ Er möchte mehr als sonst mit dem Publikum interagieren, im Selbstversuch und als Auftragsdichter.