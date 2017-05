Autoknacker treiben in Lüdenscheid ihr Unwesen

Sechs Aufbrüche angezeigt

Lüdenscheid - Binnen weniger Stunden hat die Polizei in Lüdenscheid gleich sechs Pkw-Aufbrüche verzeichnet. In allen Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen, die womöglich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben und appellieren zudem an alle Autofahrer: "Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, bieten sie Autoaufbrechern keinen Anzeiz!"