Autokäufer müssen warten: Kfz-Zulassungsstelle im MK macht dicht

Lüdenscheid - Wer in den freien Tagen zwischen den Jahren ein Auto kauft, kann es noch lange nicht fahren. Die Kfz-Zulassungsstelle macht Winterferien.

Wie der Märkische Kreis in einer Pressemitteilung mitteilt, bleibt die Kreisverwaltung vom 24. Dezember bis zum 1. Januar geschlossen. „Wer also beispielsweise sein Fahrzeug noch in diesem Jahr an-, um- oder abmelden möchte, sollte dies bis spätestens Samstag, 22. Dezember, zwischen 8.30 bis 12 Uhr tun“, heißt es in der Mitteilung.

Auch die Bürgerbüros der Kreisverwaltung in Iserlohn und an der Heedfelder Straße 45 in Lüdenscheid sind geschlossen.



Ab dem 2. Januar ist die Kreisverwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Die im Bürgerbüro Lüdenscheid mittwochs stattfindende Sprechstunde des Hauptzollamtes fällt am 2. Januar aus.

Das Hauptzollamt in Lüdenscheid, Kalver Straße 22, ist aber erreichbar.