Booster spielt bei Mercedes Jürgens

Lüdenscheid - Die gleiche musikalische Richtung, die gleiche freundliche Atmosphäre: Zum 23. Mal tritt am Mittwoch, 30. Mai, die Coverband Booster auf der Bühne auf dem Gelände von Mercedes Jürgens im Olpendahl auf.

Einmal mehr richtet das Autohaus das Benefizkonzert aus, zu dem wieder Tausende erwartet werden. Was gut ist, kommt wieder: Die John-Porno-Band wird wie im vergangenen Jahr als Vorband auftreten.

Sigrid Mauter, bei der die Pläne rund um „Booster“ zusammenlaufen: „Ich hab die angerufen und gefragt: Habt ihr Lust?“ Und sie hatten. Die John-Porno-Band spielt ab 18.30 Uhr, Einlass auf das Festival-Gelände ist ab 17.30 Uhr.

Von da an gibt es Bratwurst, Brezeln und Bewirtung – unter anderem durch den Lüdenscheider Männerchor, den MGV Union Oberrahmede und den Gemischten Chor Wesselberg. Die Kartenpreise sind stabil: Im Vorverkauf kostet das Ticket fünf Euro, an der Abendkasse sieben Euro. Karten gibt's ab Montag im LN-Ticketshop, bei Lotto Stieborsky am Buckesfeld und bei Mercedes Jürgens.