Autogrammstunde mit Phil Taylor und Raymond van Barneveld

Lüdenscheid - Sie sind da! Die Darts-Legenden Phil Taylor und Raymond van Barneveld geben in Lüdenscheid eine Autogrammstunde. Einige Fans warteten Stunden vor verschlossenen Türen, um die ersten zu sein.

Die beiden Darts-Profis, die am Abend vor gut 1700 Zuschauern in der Schützenhalle Loh gegeneinander, gegen andere Profis und gegen Amateure spielen werden, erreichten die Sparkassen-Hauptstelle leicht verspätet gegen 14.20 Uhr.

Hier geht es zum Livestream der Sparkasse:

Um diese Zeit warteten bereits gut 200 Personen auf Taylor, den 16-fachen Weltmeister aus England, und Raymond van Barneveld, fünffacher Weltchampion aus den Niederlanden.

+ Die Fans hatten sich für ihre Helden in Schale geworfen. © Nougrigat

Van Barneveld war am Vorabend noch bei einem Turnier in Birmingham aktiv. Taylor ist bereits seit Donnerstag in Lüdenscheid. "Ich mag die Landschaft. Sie ist sehr schön", sagte der Mann, den sie "The Power" nennen.

