Autogrammstunde mit den Darts-Legenden Taylor und Barneveld

Am 4. Mai im Sparkassentheater

Lüdenscheid - Die Fans zählen schon die Tage bis zu den Sauerland Darts Masters am Abend des 4. Mai in der Schützenhalle. Bereits am Nachmittag werden die Darts-Legenden Phil Taylor und Raymond van Barneveld Autogramme geben.