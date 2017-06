Autofrei mit viel Programm

Lüdenscheid - Das „Autofreie Volmetal“ am 9. Juli beschert Radfahrern, Fußgängern und Skatern auf der für sie gesperrten Bundesstraße 54 zwischen Meinerzhagen und Schalksmühle ein unbeschwertes Freizeiterlebnis. Damit längst nicht genug: Rechts und links neben der Strecke gibt es eine Fülle von ganz unterschiedlichen Angeboten, die eine kurze (oder auch längere) Pause lohnen. Stärkungen, Informationen, Aktivitäten – Einladungen gibt es fast an jeder Ecke.

Um 10 Uhr beginnt an der Evangelischen Kirche in Oberbrügge, Glockenweg 18, der Erlebnis- und Familientag mit einem Open-Air-Gottesdienst samt Posaunenchor

Umweltbewusst unterwegs sind die Teilnehmer auf dem Streckenabschnitt ohnehin, wer noch mehr Verantwortung für Klima und Natur übernehmen will, kann sich an der Volmestraße 15 bei Verbraucherberatung und Klimaschutzbeauftragte über „Energiesparen rund ums Haus“ und über „Abfallvermeidung und Einwegverpackungen“ informieren.

Sportlich wird’s bei den Sauerland Steel Bulls. An der Volmestraße 57 gibt es Mitmachaktionen und Informationen rund ums Thema Hockey. Wer eine schöpferische Pause benötigt, dem sei ein Halt an der „Ruheoase“ in und an der Kapelle Haus Minte (Mintenbecker Straße 16) empfohlen.

Am Parkplatz Ahelle (Viadukt) erwarten Turboschnecken, Volksbank, AOK und der Fahrradclub Deutschland die Gäste. Dort ist der Startpunkt für begleitete Inline-Skate- und Radtouren. Glücksbringerlauf, Mitmachaktionen und eine passende Ausstellung zum Thema „200 Jahre Fahrrad“ sorgen für eine lohnende Rast. Ein paar Meter weiter, an der Aral-Tankstelle, wird ein Blick auf die Mobilität früherer Jahre geworfen: Der Verein Traditionsbus Mark Sauerland und die MVG zeigen die „Omnibus-Verkehrsgeschichte“.

Fahrradservice und -reparatur können an diesem Tag womöglich ganz hilfreich sein: Rat und Tat bietet der Radsport-Club Lüdenscheid an der Volmestraße 109-113 an. Mit einer ganz anderen sportlichen Variante warten die Brügger Schützen auf: Ein Armbrustschießstand ist an der Volmestraße 60 (ehemals Tankstelle) aufgebaut. Auf dem Lidl-Parkplatz in Brügge sind Verkehrswacht und Polizei präsent: Mit Kettcarparcours und Unfallprävention. Die Verkehrswacht testet am Autohaus Servatius (Volmestraße 125) die Sehkraft und Reaktionsschnelligkeit.

Für viele weitere Aktionen, insbesondere für Kinder, sowie Speisen und Getränke sorgen die zahlreichen Vereine und Verbände entlang des Lüdenscheider Streckenabschnitts. Langeweile dürfte deshalb nicht aufkommen – eher könnte die Zeit etwas knapp werden.