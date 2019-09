Autofahrerin ist kurz unaufmerksam - und verursacht gleich zwei Kollisionen

Lüdenscheid – Auf rund 7000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden bei einem Unfall am Samstag auf der Bahnhofstraße.

Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 23-jährige Lüdenscheiderin am Samstagabend mit ihrem Opel Corsa auf der Bahnhofstraße in Richtung Christuskirche.

Sie bemerkte zu spät, dass ein 18-jähriger Herscheider mit seinem Peugeot in Höhe der Einmündung Nordstraße stand. Sie fuhr auf und schob den Wagen noch auf einen Mercedes davor, in dem ein 78-jähriger Lüdenscheider am Steuer saß, heißt es im Polizeibericht.