Parken nach dem Prinzip "Mir doch egal!"

Ich beobachte schon lange, dass im Straßenverkehr, egal ob fließend oder ruhend, grundsätzlich nur noch das Recht des Stärkeren gilt. Dreistigkeit siegt und wie das obige Beispiel zeigt, schreitet auch niemand dagegen ein. Seien es rote Ampeln, Vorfahrtregeln, Halteverbote, Zuparken von Gehwegen und Einfahrten, etc. überall denkt jeder nur noch an sich, von gegenseitiger Rücksichtnahme, vorausschauenden Fahren oder Hilfsbereitschaft ist kaum noch eine Spur festzustellen. Da sind solche Verhalten wie fehlendes Blinken oder eben dieses egoistische Parken noch harmlos. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten.

Die Spezie der Kunstparker ist schon ein ärgerliches Übel.

Aber man stelle sich folgende Situaton vor. Man kommt mit seinem Neuwagen direkt vom Händler und will noch mal in die City einkaufen.

Ab ins Parkhaus und los gehts. Nach Rückkehr zum Fahrzeug der große Schreck, beide Seiten vermackt und man kommt nicht in die Tür weil sich der Nebenmann breit gemachgt hat.

Doch man darf ihm nicht böse sein weil die eingezeichneten Parkflächen einfach zu klein sind für heutige moderne Fahrzeuge.

Mein Auto ist alt, und vermackt. Vielleicht würde ich mit einem Neufahrzeug auch so parken.... oder im Internet einkaufen!