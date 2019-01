Autofahrer will nach Unfall nicht warten - und fährt Polizistin an

Wie dreist ist das denn?

+ © Birgit Hüttebräucker Zwei Unfälle ereigneten sich am Donnerstagmorgen in der Silbergkurve (das Foto zeigt den zweiten Unfall). In der Folge war die Straße L561 gesperrt. © Birgit Hüttebräucker

[UPDATE 9.27 Uhr] Lüdenscheid/Herscheid - Der Unfall in der Silbergkurve am Donnerstagmorgen war schon schlimm genug - doch was die Polizisten danach erlebten, gibt kein Drehbuch her. Ein Autofahrer fuhr eine Polizistin an.