Autofahrer läuft nach Unfall davon - Polizei sucht ihn mit Hubschrauber

Lüdenscheid - Nach einem Alleinunfall auf der Werdohler Landstraße ist der Fahrer eines Pkw wohl unter Schock zu Fuß davongelaufen. Erst mit einem Hubschrauber konnte die Polizei den Mann ausfindig machen und ihm helfen.

Alarmiert hatte die Polizei ein Autofahrer gegen 23 Uhr am Freitag, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Verunfallte hatte ihn in der Nähe der A45-Ausfahrt Lüdenscheid angehalten und angesprochen. Der Autofahrer rief daraufhin die Polizei.

Als die eintraf, war der Mann aber schon wieder in einen Wald davongelaufen. Die Polizei rief einen Hubschrauber dazu, der daraufhin über Lüdenscheid-Eichholz kreiste und nach ihm aus der Luft suchte. Gegen 0.27 Uhr fanden die Polizisten im Hubschrauber den Gesuchten.

Autofahrer war betrunken

Der Mann wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass er unverletzt geblieben war. Da er aber offenbar betrunken war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Autofahrer auf der Werdohler Landstraße gegen einen Ampelmast gefahren war. An der Straße Wiebschla stellte er seinen Wagen ab und lief in den angrenzenden Wald. Schließlich sprach er den Autofahrer an, der die Polizei alarmierte.