Autobahnzubringer halbseitig gesperrt: 120 Jahre alte Buche wird gefällt

Lüdenscheid - Die Brunscheider Straße (L 655) ist am heutigen Freitag nur halbseitig befahrbar. Die Firma Baumdienst Ramer aus Hemer fällt dort zwei 120 Jahre alte Buchen.

+ Die beiden Buchen werden in mehreren Etappen gefällt - erst die Äste und dann der Stamm Stück für Stück. © Veelen Die gesamte Baumreihe von acht Buchen, die sich kurz vor dem Rosmart-Kreisel in Fahrtrichtung Lüdenscheid und Autobahnauffahrt A45 befindet, wurde 1994 als Naturdenkmal ausgewiesen. Schon vor einiger Zeit wurde allerdings festgestellt, dass zwei der Bäume von einem holzzersetzenden Pilz - dem „Austernseitling“ - befallen sind.



Der Märkische Kreis versuchte die Bäume durch geeignete Pflegemaßnahmen wie entlastende Kronenrückschnitte und denEinbau von Seilverankerungen, möglichst lange zu erhalten. Nun wurde jedoch festgestellt, dass sie nicht mehr standsicher sind.

Die Firma Baumdienst Ramer aus Hemer fällt die beiden Buchen in mehreren Etappen – erst die Äste und dann Stück für Stück den Stamm. So konnte eine Vollsperrung umgangen werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Der Märkische Kreis weist darauf hin, dass mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden muss.