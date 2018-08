Die Autobahnmeisterei wird 50

Lüdenscheid - Die Autobahnmeisterei in Lüdenscheid wird 50 Jahre alt: Gefeiert wird das Jubiläum mit einem großen Tag der offenen Tür am Sonntag, 2. September, von 11 bis 18 Uhr.

Das Team will großen und kleinen Besuchern an diesem Tag ein abwechslungsreiches und spannendes Programm auf dem Betriebsgelände an der Werdohler Landstraße bieten. Dazu wurden einige Partner mit ins Boot geholt.

Unter anderem wird der Fuhrpark der Autobahnmeisterei vorgestellt. Mitglieder des Löschzugs Brüninghausen der Freiwilligen Feuerwehr werden die Bergung von Personen aus einem Unfallfahrzeug simulieren. Das THW will zeigen, wie mit einer Sauerstofflanze Betonstücke durchtrennt werden können. Die Verkehrswacht wird einen Kettcar-Parcours aufbauen sowie Seh- und Reaktionstests anbieten. Die Dekra stellt einen Überschlagsimulator zur Verfügung.

Info-Stände wird es von der Autobahnpolizei und vom Verein Soko Respekt geben. Die Projektgruppe Ausbau A 45 wird die geplanten Brückenneubauten und den sechsstreifigen Ausbau der Sauerlandlinie vorstellen. Michael Neumann wird Fragen dazu beantworten. Besonderer Höhepunkt wird ein Film mit Fotos von Bau und Einweihung der A 45 sein, den Friedrich-Wilhelm Schroeder aus Hagen-Dahl zur Verfügung gestellt hat.



Hinzu kommen weitere Spielangebote für Kinder jeden Alters sowie Stände mit Speisen und Getränken.



Für die Besucher des Tags der offenen Tür wird an diesem Sonntag der Parkplatz des benachbarten Hit-Marktes zur Verfügung stehen. Sollte es regnen, ist ein wettergeschütztes Fest in den Fahrzeughallen der Autobahnmeisterei möglich.