Freie Fahrt auf Talbrücke: Telekom entschuldigt sich für Plakate

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Telekom wirbt in Lüdenscheid mit einer befahrenen Autobahnbrücke für schnelles Internet. Das kommt in der Stadt, die wie keine zweite unter der Brückensperrung auf der A45 leidet, nicht so gut an.

Lüdenscheid – Das kann man sich nicht ausdenken: Die Deutsche Telekom bewirbt ihr neues Glasfasernetz in Lüdenscheid ausgerechnet mit einer Autobahnbrücke, über die Pkw und Lkw fahren. Darunter steht dann auch noch „Erleben, was verbindet.“ Angesichts des Leids, der Schäden und des Verkehrschaos’, das die Sperrung der A45-Talbrücke Rahmede über die Stadt gebracht hat, fühlen sich viele Lüdenscheider durch diese Brücken-Kampagne der Telekom unangenehm berührt oder auf den Arm genommen. Die Telekom entschuldigt sich.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer NRW, Hessen, Bayern

„Es ist mir nicht bekannt, dass in unserer Vertriebsabteilung ein solcher Grad von Ironie und Sarkasmus herrscht wie es diese Motivwahl für Lüdenscheid nahelegt“, sagt Telekom-Sprecher Maik Exner auf Anfrage unserer Zeitung. Es handele sich beim in Lüdenscheid verwendeten Motiv um Bildmaterial, das deutschlandweit zur Bewerbung des Glasfaserausbaus zum Einsatz komme. Kampagne und die Motive würden durch den Deutschland-Vertrieb gesteuert. Exner räumte ein, dass man in der Bonner Zentrale für die Lüdenscheider Plakataktion die regionalen Aspekte der Brückensperrung und der A45-Sperrung offenbar „nicht auf dem Schirm gehabt“ habe, verwies zudem auf mögliche Urlaubsvertretungen.

Lüdenscheid leidet unter A45-Sperrung - Telekom wirbt mit Talbrücke

Wie hier an der Bahnhofstraße hat die Telekom in ganz Lüdenscheid großflächig ein Talbrücken-Motiv plakatiert. © Cedric Nougrigat

„Es war nicht unsere Absicht, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Ich kann aber verstehen, wenn unsere Plakataktion für Irritationen gesorgt hat. Diese Parallelität tut uns für die von der A45-Sperrung Betroffenen leid“, entschuldigt sich Telekom-Sprecher Exner für das fehlende Fingerspitzengefühl der Abteilung. Dennoch sollen die großflächigen Plakate, die im gesamten Stadtgebiet zu finden sind, erst einmal hängen bleiben. „Wenn es eine zweite Marketingwelle geben sollte, werden wir aber mit Sicherheit ein anderes Bild wählen“, erklärt Exner. Schließlich gebe es für die Kampagne ja mehrere Motive zur Auswahl.



In seinem „Lüdenscheid-Block“ hatte der ehemalige LN-Redaktionsleiter Willy Finke die Plakataktion der Facebook-Gemeinde bekannt gemacht und satirisch kommentiert: „Tante Telekom. [...] Wenn du bei uns solche Reklametafeln aufhängst, ist das ungefähr so, als ob du dich im roten Overall auf eine Stierweide stellst. Oder in Düsseldorf ein Kölsch verlangst.“

Unter dem Beitrag entbrannte daraufhin eine Diskussion darüber, ob die Telekom das Brücken-Motiv absichtlich verwendet habe, um analog zur provozierenden Benetton-Werbung in den 1990er-Jahren, eine möglichst große Aufmerksamkeit für ihr Produkt zu erhalten. Solche Überlegungen weist Telekom-Sprecher Exner allerdings zurück. Wort und Bild des Motivs zielten auf Schlagworte wie Brücken schlagen, Datenautobahn als Synonym für Schnelligkeit oder generell eine bessere Infrastrukturentwicklung durch den Netzausbau. „Unsere Glasfaser-Kampagne ist eigentlich geprägt von einer unverfänglichen Bildsprache, mit der wir idealerweise vor Ort Sympathien wecken, schließlich wollen wir ja etwas verkaufen“, sagt der Telekom-Sprecher.

Telekom-Werbung mit Talbrücke: Angegebene Preis-Ersparnis ist irreführend

Und das sind Verträge fürs schnelle Internet, das die Telekom „eigenwirtschaftlich“ in Lüdenscheid ausrollen will. Dass Kunden allerdings – wie auf dem Plakat suggeriert – bei einem Vertragsabschluss bis Ende des Jahres 799,95 Euro für einen Glasfaser-Hausanschluss sparen, stimmt so nicht. Das geht aus einem Schreiben von Bürgermeister Sebastian Wagemeyer an Lüdenscheider Hauseigentümer hervor, das unserer Redaktion vorliegt. Darin heißt es: „Die Verlegung des Glasfaseranschlusses erfolgt kostenfrei.“ Und zwar in jedem Fall. Und weiter schreibt der Bürgermeister: „Der Abschluss eines Endkundenvertrages ist dafür nicht notwendig.“