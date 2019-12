Sauerlandlinie A45 wird sechsspurig - erste Aktivitäten

Lüdenscheid - Langfristig soll die A 45 im Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid und Lüdenscheid Süd verbreitert werden.

Die Planungsphase beginnt: Die Sauerlandlinie soll zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid Süd und Lüdenscheid verbreitert werden – auf insgesamt sechs Fahrspuren.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat jetzt über die Internet-Plattform Service.Bund.de die Entwurfsplanungen ausgeschrieben und sucht dafür ein Ingenieurbüro. Die Angebotsfrist dauert bis zum 20. Januar.

Damit befindet sich der Landesbetrieb in einer ganz frühen Phase des Projekts. Karl-Josef Fischer von der Regionalniederlassung Südwestfalen mit Sitz in Netphen im Siegerland geht davon aus, dass frühestens im Sommer nächsten Jahres Entwurfspläne in Angriff genommen werden können.

Neben technischen und organisatorischen Vorbereitungen oder der Klärung von Grundstücks- und Eigentumsfragen müsse auch untersucht werden, wie etwa Brückenbauwerke in die Planungen einbezogen werden können.

Wann der Baubeginn konkret erfolgt, steht noch in den Sternen. Fischer: „Sicher nicht vor 2027.“