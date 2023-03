Autobahn GmbH: Bürgerbeauftragter ist nicht für Entschädigungszahlungen da

Von: Thomas Machatzke

A45-Sperrung und Bedarfsumleitung: Autobahn GmbH schiebt Entschädigungen für Anwohner über Außenwerbung einen Riegel vor.

Lüdenscheid – Die Idee hatte Charme, doch das spielt in der Welt der Behörden eher keine Rolle: Die CDU-Fraktion hatte sich in einem Antrag an den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lüdenscheid gewünscht, die Stadtverwaltung zu beauftragen, die Anwohner an der Bedarfsumleitung – also von der Lennestraße über die Altenaer Straße bis zum Grund – in die Außenwerbe-Maßnahmen des Bürgerbüros einzubinden. Doch weil der Antrag letztlich nach einer Stellungnahme der Autobahn GmbH praktisch aussichtslos erschien, zog die CDU ihn in der Sitzung wieder zurück.

„Für die Bereitstellung von Fassaden, Grundstücken, Fenstern und Balkonen sind die Anwohner angemessen zu entschädigen“, hatte die CDU gefordert, „die Konzeption/Abwicklung erfolgt über eine – an den Kommunikationsmaßnahmen des Brückenbüros beteiligte – Werbeagentur.

Die Kosten-Deckung ist bis zu 310 000 Euro pro Jahr bis zur Fertigstellung der Rahmede-Talbrücke gegeben. Die Satzung der Stadt über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen ist anzupassen, um diese Außenwerbung zu ermöglichen.“

Es war ein origineller Versuch, den geplagten Anwohnern, die mit Ausnahme der Übernahme von Lärmschutzfenstern keine Entschädigung von Land und Bund zu erwarten haben, ein wenig finanziellen Ausgleich, eine Art Entschädigung, zukommen zu lassen. Nebenbei hätte eine solche Aktion natürlich auch für weitere Aufmerksamkeit für die Bereiche der Bedarfsumleitung und die anzutreffenden Probleme gesorgt.

Gestaltung kompletter Fassaden oder Giebelfronten („Wall-Art“), flächendeckende Platzierung von Fenster- und Balkon-Bannern, die Nutzung von Grundstücken zur Aufstellung von überdimensionalen Pop-up-Plakatflächen, sogar über die Straße gespannte Transparente – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.

Entschädigungszahlungen nicht abgedeckt

Doch die Fantasie zerschellte am Ende an einer recht freudlosen Einordnung der Autobahn GmbH: „Ziel und Hauptaufgabe des Bürgerbeauftragten ist die Steuerung von Agenturen für Kommunikationsmaßnahmen, die Konzepte der Kommunikation entwickeln und umsetzen sollen“, heißt es da im besten Beamtendeutsch. „Der Antrag der CDU zielt auf Entschädigungszahlungen an die Anwohner der Umleitungsstrecke für Außenwerbung ab. Entschädigungszahlungen werden durch die Vereinbarung nicht abgedeckt.“

Werbeagenturen könnten Anwohner mit einbinden

Kurzum: Es wird also auf diesem Umweg keine Entschädigungen für die Anwohner geben. Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (SPD) und die Fraktionen waren sich derweil schnell einig, dass über die Agenturen vergleichbare Aktionen durchaus denkbar sind – vorausgesetzt, es profitieren wirklich die Anwohner und nicht Wohnungsgesellschaften durch die Nutzung von Flächen an der Umleitungsstrecke von Werbemaßnahmen. Nur: Den offiziellen Weg über einen Ratsbeschluss wird die Sache nun nicht nehmen. Im Einzelfall aber könnte es durchaus sein, dass die Werbeagenturen die Anwohner einbinden werden. Ganz unbürokratisch und dann auch gewiss nicht zu deren Schaden.