Autoaufbruch im MK: Mann findet seine gestohlene FFP2-Maske wieder

Glück gehabt?

Ein ungewöhnlicher Autoaufbruch beschäftigt die Polizei in Lüdenscheid. Ein Unbekannter ließ mehrere Gegenstände mitgehen, kurz darauf fand der Fahrer ein Teil des Diebesguts wieder - unter anderem eine FFP2-Maske.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall an der Straße Am Gartenhang in Lüdenscheid. Zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen wurde ein dort abgestelltes Auto von einem Unbekannten durchsucht. Der Täter nahm nach Polizei-Angaben FFP2-Masken, Kekse und einen Fahrzeugschein an sich.

Der Fahrer fand einen Teil der Beute später im Bereich An der Leye/Talstraße wieder. Der Fahrzeugschein war ebenso noch vorhanden wie die FFP2-Masken. Lediglich die Kekse waren unauffindbar.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 02351/90990.