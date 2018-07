Auto waschen, Grillen, Rasen mähen – was ist  am Sonntag erlaubt?

Immer wieder Beschwerden in Lüdenscheid

+ © Mester Grillen ist häufig mit Rauchentwicklung verbunden. Laut Mieterbund ist es grundsätzlich aber erlaubt. Es gibt allerdings Ausnahmen. © Mester

Lüdenscheid - Rasen mähen am Sonntag und Grillen auf dem Balkon – nicht alles ist jederzeit erlaubt. Doch wie ist das eigentlich, was ist in den eigenen vier Wänden und/oder im Garten wann erlaubt, was verboten?